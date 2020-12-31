Опубликованы голы и лучшие моменты матча Россия-Швеция на МЧМ по хоккею

В интернете опубликован видеообзор матча группового раунда МЧМ по хоккею между сборными России и Швеции.

В заключительной встрече группового раунда молодежного чемпионата мира сборная России переиграла Швецию в овертайме со счетом 4:3. Таким образом беспроигрышная серия "Тре Крунур" в групповых турнирах на МЧМ прервалась на отметке 54 встречи.

В составе российской команды отличились Егор Афанасьев, Родион Амиров, Кирилл Кирсанов и Марат Хуснутдинов, чей бросок в овертайме принес победу.

Лучшим игроков встречи у россиян признан Амиров. Сборная России набрала 8 очков и лидирует в группе. 1 января в матче между командами Швеции и США определится окончательное положение команд в таблице. Россияне в любом случае не опустятся ниже второй позиции.