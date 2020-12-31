Новости

Музыкальный фестиваль "Заря" в парке "Зарядье" покажут в прямом эфире 11:33
Оперштаб рассказал о новых случаях коронавируса в Москве 11:29
С 1 по 9 января парковка в Москве будет бесплатной 11:19
Создатель "Ералаша" Борис Грачевский попал в реанимацию с COVID-19 11:13
В Генпрокуратуре сформировали план проверок бизнеса на 2021 год 10:39
Мишустин разрешил переносить кешбэк-туры 10:31
Модернизированный вертолет "Ансат-М" впервые поднялся в небо 10:31
Вячеслав Володин поздравил россиян с наступающим Новым годом 10:22
Специалист дала советы работающим в новогодние праздники 10:18
Опубликованы голы и лучшие моменты матча Россия-Швеция на МЧМ по хоккею 10:09
Рогозин рассказал о планах "Роскосмоса" на 2021 год 09:51
Умерла пострадавшая в ДТП со спикером ярославской облдумы 09:49
В Токио суточный прирост заболевших COVID-19 превысил тысячу человек 09:16
Оперштаб: Еще 6076 пациентов вылечились от коронавируса в Москве 09:16
С кем может сыграть Россия в четвертьфинале МЧМ по хоккею 09:14
Что раздражает россиян в новогоднюю ночь 09:11
Назван зимний лайфхак против коронавируса 09:06
В Москве завершилось благоустройство улиц в районе Киевского вокзала 09:05
"Елка желаний" помогла тюменской семье получить путевку на море 08:37
Врач предупредил о серьезных последствиях легкой формы коронавируса 07:52
В Забайкалье пытались доставить подарки в колонию квадрокоптерком 07:52
Китай одобрил свою вакцину от коронавируса для выхода на рынок 07:40
В Японии из-за снегопадов отменили более 140 авиарейсов 07:21
В Йемене число жертв обстрела аэропорта возросло до 25 06:55
Браконьерам в Приморье не удалось добыть животных к новогоднему столу 06:40
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что нового ждет школьников, учителей и родителей с 1 января 2021 года
Что нового ждет школьников, учителей и родителей с 1 января 2021 года
Как национальные проекты изменили жизнь россиян в 2020 году
Как национальные проекты изменили жизнь россиян в 2020 году
Чьи мечты исполнили президент, премьер и другие политики
Чьи мечты исполнили президент, премьер и другие политики
31.12.2020 10:09
Рубрика: Спорт

Опубликованы голы и лучшие моменты матча Россия-Швеция на МЧМ по хоккею

Текст: Максим Домчев
Фото: Codie McLachlan/Getty Images Фото: Codie McLachlan/Getty Images
Фото: Codie McLachlan/Getty Images

В интернете опубликован видеообзор матча группового раунда МЧМ по хоккею между сборными России и Швеции.

С кем может сыграть Россия в четвертьфинале МЧМ по хоккею

В заключительной встрече группового раунда молодежного чемпионата мира сборная России переиграла Швецию в овертайме со счетом 4:3. Таким образом беспроигрышная серия "Тре Крунур" в групповых турнирах на МЧМ прервалась на отметке 54 встречи.

В составе российской команды отличились Егор Афанасьев, Родион Амиров, Кирилл Кирсанов и Марат Хуснутдинов, чей бросок в овертайме принес победу.

Лучшим игроков встречи у россиян признан Амиров. Сборная России набрала 8 очков и лидирует в группе. 1 января в матче между командами Швеции и США определится окончательное положение команд в таблице. Россияне в любом случае не опустятся ниже второй позиции.

Спорт Хоккей Чемпионат мира Молодежный чемпионат мира по хоккею 2021

Главное сегодня

Путин под Новый год подписал десятки законов. Кратко о самых главных из них
В России выявлено 27 747 новых случаев коронавируса
Шойгу поздравил военных и ветеранов с наступающим Новым годом
ФМБА получило разрешение на клинические исследования лекарства от COVID-19
Видео: Российские космонавты с МКС поздравили жителей Земли с Новым годом
"Спартак" признали лучшим российским клубом в истории Лиги чемпионов
Опубликован календарь РПЛ на первые четыре тура в 2021 году