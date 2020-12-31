Пьера Кардена похоронят на кладбище Монмартр в Париже

Французского модельера Пьера Кардена похоронят в Париже на кладбище Монмартр. Об этом сообщила газета Le Figaro.

По ее данным, церемония прощания пройдет в узком семейном кругу. Дата похорон не разглашается. Кроме того, как пишет издание, в конце января в столице состоится поминальная месса.

Напомним, что Карден умер в возрасте 98 лет в больнице в пригороде Парижа. Модельер родился в 1922 году в Италии, но вскоре его семья перебралась во Францию. Свою карьеру Карден начал в 14 лет простым учеником в ателье. Несколько раз он посещал Россию, а в 1991 году состоялось большое дефиле его дома моды на Красной площади в Москве. В 2014 году модельер стал кавалером российского ордена Дружбы.