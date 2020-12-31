Путин в новогоднем обращении назвал Россию одной большой семьей

Встречая 2020-й, все мечтали о добрых переменах и никто не мог представить, через какие испытания придется пройти, отметил Владимир Путин. "И сейчас кажется, что уходящий год вместил в себя груз нескольких лет. Он был трудным для каждого из нас, с тревогами и большими материальными сложностями, с переживаниями, а для кого-то - с горькими утратами близких, любимых людей", - сказал он.

Уходящий год был связан с надеждами на преодоление невзгод, с гордостью за тех, кто проявил свои лучшие качества, с осознанием того, как много значат настоящие отношения между людьми, дружба и доверие, заявил Путин. "Этот год мы прошли вместе, с достоинством, как и подобает единому народу, который почитает традиции своих предков. Эти ценности: мужество, отзывчивость и милосердие - в наших сердцах, в нашем характере и поступках", - подчеркнул он.

Новый опасный вирус перевернул привычный образ жизни, заставил пересмотреть планы. Но испытания неизбежны - они побуждают "более внимательно вглядеться в жизнь, прислушаться к своей совести, отбросить мелкое, суетное и по-настоящему оценить самое важное". А это дар человеческой жизни, семья, дети, друзья и коллеги, бескорыстная помощь и общая энергия добрых дел, пояснил президент.

"Испытания и беды обязательно проходят. Так было всегда. А остается с нами главное, все, что делает нас благородными и сильными: любовь, взаимопонимание, доверие и поддержка", - подчеркнул Путин.

Президент пожелал, чтобы трудности уходящего года поскорее канули в Лету, "а все, что мы обрели, все лучшее, что раскрылось в каждом человеке, обязательно осталось с нами навсегда". Очень важно верить в себя, не отступать перед трудностями, беречь сплоченность, это основа общих успехов в будущем, заявил он. Путин убежден, что вместе удастся все преодолеть, восстановить нормальную жизнь и с новой энергией продолжить решать задачи, стоящие в третьем десятилетии ХХI века.

Глава государства пожелал тем, кто встречает Новый год не за праздничным столом, а в больницах, одолеть болезнь и вернуться домой как можно быстрее. "К сожалению, эпидемию еще не удалось полностью остановить. Борьба с ней не прекращается ни на минуту", - сказал он. Новый год на работе встречают и медики, и сотрудники экстренных служб, и военнослужащие. "Благодаря всем, кто несет свое служение днем и ночью, при любых обстоятельствах находится на посту, граждане России могут спокойно собраться сегодня у родных очагов со своими близкими; с надеждой на лучшее и с планами на будущее встретить Новый год, загадать сокровенные желания", - подчеркнул он.

Путин предложил помечтать о самом светлом, о мире и благополучии, "о счастье и радости для всех, кто рядом, кто нам дорог, для всей нашей страны", и поблагодарил всех за сплоченность. "Когда мы чувствуем надежный локоть людей, стоящих рядом, Россия становится одной большой семьей", - сказал он.

Президент пожелал всем крепкого здоровья, веры, надежды и любви, а также - счастья.