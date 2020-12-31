Путин в новогоднем обращении назвал Россию одной большой семьей

Новости

В Госдуме ответили на заявление Киева о нормандском формате 15:58
Меркель заявила, что не будет выдвигать свою кандидатуру на выборах 15:52
Пьера Кардена похоронят на кладбище Монмартр в Париже 15:46
Лукашенко поделился своим предновогодним желанием 15:40
Телерадиовещатели продолжат отключать вещание ночью 15:37
Медведев поздравил россиян с Новым годом 15:36
Минтруд оценил размер прожиточного минимума за 2020 год 15:23
Чемпионат мира по фигурному катанию в Стокгольме не отменен 15:12
Андрей Воробьев поздравил жителей Подмосковья с Новым годом 15:08
Полностью перерабатывать упаковку начнут в 2022 году 15:03
Всебелорусское народное собрание не будет менять конституционные нормы 14:51
В Минобороны объявили о завершении осеннего призыва в армию 14:43
Зачем "Роскосмосу" патентовать фразу "Поехали!" 14:17
В Москве из-за непогоды задержано более 100 новогодних рейсов 13:59
VI Азиатские пляжные Игры вновь перенесены 13:45
Петербургские врачи провели редкую гибридную операцию на шее 13:45
От рака умер саксофонист Боба Сигера Альто Ред 13:14
Мишустин поздравил страну с Новым годом 13:08
Бирюков: Более 1,5 тыс. аварийных бригад будут дежурить в новогоднюю ночь 13:00
В Москву после Нового года придет русская зима 12:57
От коронавируса умерла актриса из "Альфа" Доун Уэллс 12:56
Внешний госдолг Беларуси в текущем году достиг $18,2 млрд 12:44
В Петербурге открылось отделение скорой медицинской помощи 12:25
К Новому году число покупок сладких подарков для детей выросло в два раза 12:12
Глава UFC хочет провести реванш между Нурмагомедовым и Макгрегором 12:10
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что нового ждет школьников, учителей и родителей с 1 января 2021 года
Что нового ждет школьников, учителей и родителей с 1 января 2021 года
Как национальные проекты изменили жизнь россиян в 2020 году
Как национальные проекты изменили жизнь россиян в 2020 году
Видео. Тысячи людей рисуют ледовые открытки в память об одиноком художнике
Видео. Тысячи людей рисуют ледовые открытки в память об одиноком художнике
31.12.2020 15:30
Рубрика: Власть

Путин в новогоднем обращении назвал Россию одной большой семьей

Текст: Кира Латухина
Россия прошла 2020 год с достоинством, испытания и беды проходят, а все лучшее останется. Нужно верить в себя и не отступать перед трудностями, заявил президент РФ Владимир Путин в новогоднем обращении к гражданам, которое транслировали на востоке страны, где уже наступил 2021 год.
Фото: Алексей Дружинин/ РИА Новости Фото: Алексей Дружинин/ РИА Новости
Фото: Алексей Дружинин/ РИА Новости

Встречая 2020-й, все мечтали о добрых переменах и никто не мог представить, через какие испытания придется пройти, отметил Владимир Путин. "И сейчас кажется, что уходящий год вместил в себя груз нескольких лет. Он был трудным для каждого из нас, с тревогами и большими материальными сложностями, с переживаниями, а для кого-то - с горькими утратами близких, любимых людей", - сказал он.

Фото: iStock
Как встретят Новый год президент и другие российские политики

Уходящий год был связан с надеждами на преодоление невзгод, с гордостью за тех, кто проявил свои лучшие качества, с осознанием того, как много значат настоящие отношения между людьми, дружба и доверие, заявил Путин. "Этот год мы прошли вместе, с достоинством, как и подобает единому народу, который почитает традиции своих предков. Эти ценности: мужество, отзывчивость и милосердие - в наших сердцах, в нашем характере и поступках", - подчеркнул он.

Новый опасный вирус перевернул привычный образ жизни, заставил пересмотреть планы. Но испытания неизбежны - они побуждают "более внимательно вглядеться в жизнь, прислушаться к своей совести, отбросить мелкое, суетное и по-настоящему оценить самое важное". А это дар человеческой жизни, семья, дети, друзья и коллеги, бескорыстная помощь и общая энергия добрых дел, пояснил президент.

"Испытания и беды обязательно проходят. Так было всегда. А остается с нами главное, все, что делает нас благородными и сильными: любовь, взаимопонимание, доверие и поддержка", - подчеркнул Путин.

Президент пожелал, чтобы трудности уходящего года поскорее канули в Лету, "а все, что мы обрели, все лучшее, что раскрылось в каждом человеке, обязательно осталось с нами навсегда". Очень важно верить в себя, не отступать перед трудностями, беречь сплоченность, это основа общих успехов в будущем, заявил он. Путин убежден, что вместе удастся все преодолеть, восстановить нормальную жизнь и с новой энергией продолжить решать задачи, стоящие в третьем десятилетии ХХI века.

Глава государства пожелал тем, кто встречает Новый год не за праздничным столом, а в больницах, одолеть болезнь и вернуться домой как можно быстрее. "К сожалению, эпидемию еще не удалось полностью остановить. Борьба с ней не прекращается ни на минуту", - сказал он. Новый год на работе встречают и медики, и сотрудники экстренных служб, и военнослужащие. "Благодаря всем, кто несет свое служение днем и ночью, при любых обстоятельствах находится на посту, граждане России могут спокойно собраться сегодня у родных очагов со своими близкими; с надеждой на лучшее и с планами на будущее встретить Новый год, загадать сокровенные желания", - подчеркнул он.

Медведев поздравил россиян с Новым годом

Путин предложил помечтать о самом светлом, о мире и благополучии, "о счастье и радости для всех, кто рядом, кто нам дорог, для всей нашей страны", и поблагодарил всех за сплоченность. "Когда мы чувствуем надежный локоть людей, стоящих рядом, Россия становится одной большой семьей", - сказал он.

Президент пожелал всем крепкого здоровья, веры, надежды и любви, а также - счастья.

Власть Работа власти Общество Ежедневник Праздники Президент Новый год

Главное сегодня

Путин под Новый год подписал десятки законов. Кратко о самых главных из них
В России выявлено 27 747 новых случаев коронавируса
Сборная России обыграла Швецию в овертайме на МЧМ по хоккею
Коллапс в аэропортах Москвы: прокуратура начала проверку
Посол РФ: Австрия рассчитывает на успешное завершение "Северного потока-2"
Чьи мечты исполнили президент, премьер и другие политики
Путин обсудил с Мишустиным новые виды транспорта и маршруты. Главное