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31.12.2020 15:09
Рубрика: Экономика

Коллапс в аэропортах Москвы: прокуратура начала проверку

Текст: Сергей Бабкин
Московская межрегиональная транспортная прокуратура начала проверку коллапса, произошедшего в столичных аэропортах накануне Нового года.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя ведомства Екатерину Короткова, поводом для проверки стали массовые задержки и отмены вылетов в период с 30 по 31 декабря. Будут выясняться причины случившегося. Также ведомство проверит, соблюдаются ли авиакомпаниями гарантии для пассажиров. В частности, предоставляется ли им питание и вода.

Фото: Сергей Куксин/ РГ
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Отмечается, что и.о. прокурора Евгений Котеленец лично выехал в аэропорт Домодедово. На данный момент там задержано 89 рейсов.

Однако ситуация начинает выправляться после утреннего сбоя, связанного с ледяным дождем. Из-за обледенения полос Домодедово утром не принимал и не выпускал самолеты. Как сообщили в пресс-службе воздушной гавани, в 13:20 аэродромные службы привели полосы в нормативное состояние, сообщение начинает налаживаться. В Домодедово уже вернулись 30 из 40 бортов, ушедших на запасные аэродромы. До конца дня в Домодедово намерены обслужить 217 вылетающих бортов.

В регионах Экономика Транспорт Авиатранспорт Происшествия Правосудие Охрана порядка Компании Авиация Аэропорт Домодедово Филиалы РГ Столица ЦФО Москва

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