Коллапс в аэропортах Москвы: прокуратура начала проверку

Как сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя ведомства Екатерину Короткова, поводом для проверки стали массовые задержки и отмены вылетов в период с 30 по 31 декабря. Будут выясняться причины случившегося. Также ведомство проверит, соблюдаются ли авиакомпаниями гарантии для пассажиров. В частности, предоставляется ли им питание и вода.

Отмечается, что и.о. прокурора Евгений Котеленец лично выехал в аэропорт Домодедово. На данный момент там задержано 89 рейсов.

Однако ситуация начинает выправляться после утреннего сбоя, связанного с ледяным дождем. Из-за обледенения полос Домодедово утром не принимал и не выпускал самолеты. Как сообщили в пресс-службе воздушной гавани, в 13:20 аэродромные службы привели полосы в нормативное состояние, сообщение начинает налаживаться. В Домодедово уже вернулись 30 из 40 бортов, ушедших на запасные аэродромы. До конца дня в Домодедово намерены обслужить 217 вылетающих бортов.