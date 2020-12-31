Новый год в Москве начнется с оттепели

В первые два дня 2021 года в Москве ожидается аномально теплая погода.

Температура воздуха будет на 7-8 градусов выше нормы. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. По его словам, слабый морозец возможен в новогоднюю ночь, но ниже отметки -3 градуса столбики термометров вряд ли опустятся. Местами оттепель - до +2.

Днем первого января - температурный режим будет примерно таким же, как и в темное время суток. "День от ночи будет трудно отличить", - цитирует метеоролога ТАСС. В субботу, 2 января, осадки станут более интенсивными. Резкого похолодания не прогнозируется.