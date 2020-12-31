Дальневосточники выбрали название для Единой авиакомпании

"Для Дальнего Востока создаётся единая авиакомпания. Это делается для того, чтобы развивалась маршрутная сеть, чтобы не приходилось летать в соседние регионы через Москву. К 2025 году объем перевозок на Дальнем Востоке должен вырасти в три раза. Владельцами авиакомпании станут все одиннадцать регионов ДФО. И мы хотели, чтобы в создании этой авиакомпании приняли участие все жители Дальнего Востока. Именно поэтому появилась идея дать возможность людям самим выбрать название будущей авиакомпании", - отметил заместитель председателя Правительства РФ - полномочный представитель Президента РФ в ДФО Юрий Трутнев.

За несколько дней платформу для голосования aviadv.ru посетили более 24,3 тыс. человек. Проголосовали или предложили свои варианты более 11,8 тыс дальневосточников. Всего было заявлено более 1,2 тыс вариантов названий. Абсолютное большинство голосов (более 5,1 тыс) было отдано за "Аврору". Это название действующего авиаперевозчика, символизирующее утреннюю зарю - ее дальневосточники встречают первыми в нашей стране.

В топ-5 популярных вариантов вошли "Дальавиа", "Дальний Восток", "Тайга" и "Крылья Востока". Наиболее активное участие в голосовании приняли жители Приморского, Хабаровского, Камчатского краев, Амурской и Магаданской областей.

Стоит заметить, что конкурс привлек внимание не только пассажиров, но и профессиональных летчиков. Организаторы голосования получили несколько резюме от пилотов из различных регионов Дальнего Востока, готовых к переезду для работы в новой авиакомпании. Все поступившие заявки переданы в авиакомпанию "Аврора".

"Мы видим, что голосование вызвало широкий отклик. Дальневосточники подошли к нему по-разному - кто-то с юмором, кто-то, наоборот, серьезно и ответственно. Мы ценим каждый голос и будем расширять практику обратной связи с гражданами - с тем, чтобы принятые решения учитывали мнение большинства людей. Что же касается выбранного названия, то я уверен, что высокие стандарты качества услуг "Авроры" будут только приумножены под крылом единой авиакомпании", - отметил министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков.

Среди участников конкурса были разыграны 5 сертификатов почетного пассажира на бесплатный авиаперелет между регионами Дальнего Востока по маршрутной сети авиакомпании "Аврора" - победителей определили с помощью генератора случайных чисел по номерам телефонов, оставленных при регистрации на сайте aviadv.ru. "С удовольствием принял участие в конкурсе. Я ведь и сам решил связать свою судьбу с авиацией - в этом году поступил в институт на авиационного техника, а в будущем планирую учиться на пилота, - рассказал приморец Владимир Вертков, который стал обладателем одного из пяти сертификатов. - Отдал свой голос за "Аврору" - это известная дальневосточная авиакомпания, не раз пользовался ее услугами, всегда оставался доволен. Здорово, что в выборе названия авиакомпании участвуют дальневосточники - люди, которые впоследствии и будут пользоваться ее услугами".