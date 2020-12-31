На Ставрополье завели дело после ДТП с 4 погибшими

В Ставропольском крае заведено уголовное дело по факту смертельного ДТП с четырьмя погибшими. Об этом в четверг сообщили в прокуратуре Ставропольского края на своей странице в Instagram.

Напомним, ранее стало известно, что примерно в полдень на трассе Александровское - Минеральные Воды столкнулись легковой автомобиль Peugeot и трактор-погрузчик.

В результате аварии погибли четыре человека, в том числе несовершеннолетний 2005 года рождения. Один пострадавший госпитализирован.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по части пятой статьи 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств"). Обстоятельства случившегося выяснят в прокуратуре Александровского района.