В окрестностях Сочи потушили крупный лесной пожар

В Сочи пожарные и спасатели справились с крупный лесным пожаром, который бушевал два дня на территории национального парка. Об этом в четверг сообщили "РГ" в ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

"В 09.35 лесной пожар в Хостинском районе Сочи ликвидирован", - заявили в ведомстве. Информацию подтвердили и в администрации города. Там уточнили, что за два дня огонь прошел около шести гектаров. В тушении принимали участие около 100 человек.

Напомним, огонь вспыхнул ночью 29 декабря. Сообщалось, что огонь охватил лесную подстилку Ореховских водопадов Сочинского национального парка и распространился в труднодоступной местности. Для тушения был привлечен вертолет.