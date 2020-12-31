В Крыму сын сознался в убийстве 91-летней матери

В Бахчисарайском районе следователи ГСУ СКР по Республике Крым и Севастополю раскрыли хорошо замаскированное под естественную смерть убийство 91-летней пенсионерки собственным сыном. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

В полицию поступило сообщение об обнаружении в одном из домовладений тела 91-летней пенсионерки без видимых признаков криминальной смерти. Однако поступившие вскоре в органы следствия данные судебно-медицинской экспертизы показали, что смерть пенсионерки наступила от удушения.

- Эксперты Следственного комитета провели исследования, которые позволили установить причастность к гибели пожилой женщины ее сына, - рассказала старший помощник руководителя ГСУ СКР Ольга Постнова. - Благодаря грамотно выстроенной работе с подозреваемым следователи получили от подозреваемого явку с повинной. Установлено, что преступление мужчина совершил в отношении матери на почве длительного личного конфликта.

По этому факту следственный отдел по Бахчисарайскому району возбудил уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ - "Убийство".

Ранее в Симферополе следователи СКР раскрыли убийство 78-летней бабушки, совершенное на почве ссоры 22-летним внуком.