С кем может сыграть Россия в четвертьфинале МЧМ по хоккею

В четвертьфинале МЧМ по хоккею соперником сборной России могут стать команды Словакии или Германии.

Благодаря победе над командой Швеции в овертайме российская сборная гарантировала себе как минимум второе место в группе. Если бы команде Игоря Ларионова удалось удержать победный счет в основное время, то команда стала бы первой вне зависимости от исхода заключительной игры.

Для того, чтобы стать первой в группе, сборной России нужно, чтобы 1 января сборная США в дополнительное время или в серии буллитов обыграла Швецию. Все остальные исходы этого матча оставляют нашу команду на второй строчке.

Если россияне станут первыми, то их ждет матч в четвертьфинале против словацкой команды, если вторыми, то предстоит встреча со сборной Германии. Также пока непонятно, кто в другой группе займет первое место. Перед заключительной игрой у Канады и Финляндии по 9 очков.