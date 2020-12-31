США перебросили на Ближний Восток два бомбардировщика B-52

США перебросили на Ближний Восток два стратегических бомбардировщика B-52H Stratofortress. Пентагон объяснил свои действия желанием продемонстрировать военный потенциал страны. "В случае необходимости Вашингтон сможет без промедления начать военную операцию в любой точке земного шара",- подчеркивается в сообщении, распространенном Центральным командованием Вооруженных сил США. Нынешнее развертывание сил на Ближнем Востоке - это "ясный сигнал всем, кто намерен нанести ущерб американцам или американским интересам".

"Мы не стремимся к конфликту, но никому не следует недооценивать нашу способность защищать свои силы или действовать решительно в ответ на любое нападение", - подчеркнул генерал Фрэнк Маккензи.

Бомбардировщики B-52, ранее находившиеся на базе в Северной Дакоте, в среду были замечены над Средиземным морем, Израилем, Иорданией, Саудовской Аравией и над Персидским заливом к югу от границ Ирана. Поскольку полет был беспосадочным, дозаправку в воздухе обеспечивали самолеты KC-135 и KC-10.

Агентство "Интерфакс" напоминает, что аналогичную операцию два стратегических бомбардировщика B-52 выполнили в конце ноября. В воздухе они находились более 24 часов.