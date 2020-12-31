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31.12.2020 16:40
Рубрика: Российский автопром

Сварен первый кузов серийного седана Aurus Senat

Текст: Михаил Азнавуров
Фото: www.vk.com/aurusrussia Фото: www.vk.com/aurusrussia
Фото: www.vk.com/aurusrussia

На заводе Sollers в Елабуге впервые по серийной технологии сварили кузов нового российского представительского седана Aurus Senat. Об этом сообщила пресс-служба Aurus через официальную страницу в соцсети ВКонтакте. Знаменательное событие произошло еще 15 декабря, но сообщили о нем только сейчас.

Для сварки кузовов Aurus была закуплена роботизированная линия южнокорейского производства.

Фото: Роспатент
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Прежде кузова для Aurus варили не на поточной линии, а на кондукторах с полуавтоматическими станками на мощностях ФГУП НАМИ в Москве.

Первый сваренный кузов носит статус тестового, с 15 декабря длится отладка стабильного производственного процесса, как следствие, сваривают и другие тестовые кузова.

Aurus Senat - это первый созданный в России после развала СССР представительский автомобиль. Машина разработана с нуля ФГУП НАМИ в рамках госпроекта "Единая модульная платформа" (ЕМП).

Она оснащена 598-сильным 4,4-литровым бензиновым V8, 9-ступенчатой автоматической трансмиссией, встроенным между ними электромотором и полным приводом. Пока этот автомобиль поставляется только в госорганы, гражданским потребителям он станет доступен с мая 2021 года.

#Кортеж