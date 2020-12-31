В Йемене число жертв обстрела аэропорта возросло до 25

Число жертв минометного обстрела Аденского аэропорта на юге Йемена возросло до 25 человек, 110 пострадали. Новые данные озвучил министр здравоохранения Йемена Касем Бухейбух. Ранее сообщалось о 22 погибших и 50 раненых.

Как сообщает РИА Новости, ссылаясь на источник в провинции Аден, в числе раненых - заместитель министра связи Йемена, а также представитель губернатора Адена и директор местной тюрьмы.

Напомним, в среду в йеменском Адене прогремели сразу несколько мощных взрывов. Одна атака была направлена против дворца правительства "Маашик", другая - против аэропорта Адена, куда прибыли члены нового кабинета министров из Саудовской Аравии.

В Москве решительно осудили произошедшее, заявили в МИД РФ. Отмечается, что Россия выступает за проведение тщательного и объективного расследования этого ЧП.