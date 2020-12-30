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30.12.2020 20:00
Рубрика: В мире

МИД России осудил взрывы в Йемене

Текст: Александр Гусаров

В Москве решительно осуждают произошедшие в среду взрывы в Аденском аэропорту. Об этом заявили в МИД России. В сообщении внешнеполитического ведомства также отмечается, что Россия выступает за проведение тщательного и объективного расследования произошедшего в Йемене ЧП.

Фото: Геннадий Хамельянин/ТАСС
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"В Москве решительно осуждают этот преступный акт. Выступаем за проведение его тщательного и объективного расследования. Выражаем соболезнования родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления раненым", - говорится в сообщении МИД РФ. Как отметили российские дипломаты, Москва исходит из того, что дерзкое нападение на аэропорт Адена подтверждает необходимость скорейшего комплексного политического урегулирования затянувшегося военно-политического кризиса в Йемене.

Напомним, в среду в йеменском Адене произошли сразу несколько мощных взрывов. Одна атака была направлена против дворца правительства "Маашик", другая - против аэропорта Адена одновременно с прилетом туда членов нового йеменского кабинета министров. К настоящему времени сообщается о 22 погибших и более 50 пострадавших. По предварительной информации, никто из членов йеменского правительства не получил ранения

Власти Йемена заявили, что аэропорт Адена подвергся ракетному обстрелу со стороны повстанцев из движения "Ансар Аллах" (хуситов). Однако член политбюро хуситов Мухаммед аль-Бахити сообщил, что их движение "не имеет отношения к нападению на аэропорт Адена, и взрывы в аэропорту стали результатом сведения счетов между разными группировками в правительственных силах".

Напомним, что новое правительство Йемена было сформировано в середине декабря под руководством премьер-министра Маина Абдель Малика в соответствии с Эр-Риядским соглашением, заключенным еще в ноябре 2019 года между Южным переходным советом (ЮПС) и признанными международным сообществом властями страны. 26 декабря оно принесло присягу президенту республики Абд Раббо Мансуру Хади в его временной штаб-квартире в Эр-Рияде.

В мире Ближний Восток Йемен

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