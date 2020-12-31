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Рубрика: В мире

В КНР за полмесяца вакцинировали от коронавируса более 3 млн человек

В Китае за последние две недели прививки от коронавируса были сделаны трем миллионам человек, относящимся к лицам особой категории. Об этом в четверг сообщил заместитель главы Госкомитета по вопросам гигиены и здравоохранения КНР Цзэн Исинь.

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По его словам, ранее были привиты еще 1,5 миллиона человек. "С учетом этого можно утверждать, что наши вакцины безопасны", - цитирует ТАСС чиновника. Он отметил также, что только в 0,1% случаев китайские вакцины вызывают аллергическую реакцию, которая выражается в небольшом повышении температуры.

Ранее сообщалось, что в рамках первой фазы вакцинации от коронавируса в Китае планируют привить 50 миллионов человек. И сделать это обещают до 15 февраля 2021 года. Первыми вакцину получают медики, сотрудники сферы холодильной логистики, лица, занятые в пассажирских перевозках, граждане, торгующие на рынках, а также те, кто ввиду профессии подвержен высокому риску заражения коронавирусом.

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