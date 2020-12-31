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31.12.2020 14:43
Рубрика: Власть

В Минобороны объявили о завершении осеннего призыва в армию

Текст: Юрий Гаврилов

31 декабря завершился осенний призыв на военную службу. За три прошедших месяца, по данным Минобороны РФ, в Вооруженные силы, другие воинские формирования и органы направили 128 тысяч новобранцев. Это означает, что комиссариаты полностью выполнили Указ президента Российской Федерации от 30 сентября № 581.

В минобороны напомнили, что в этом году осенний призыв в армию проходил в условиях распространения коронавирусной инфекции. Военные комиссариаты были переведены на усиленный противоэпидемический режим работы. "С учетом проводимых мероприятий по противодействию распространению коронавирусной инфекции в планы работы военных комиссариатов и призывных комиссий внесены корректировки, - сообщили в министерстве. - При этом призывники в военкоматы не вызывались, беседы с ними проводились по телефонам, а также по видеосвязи в режиме онлайн. В ходе бесед проводилось изучение призывников и доводилась информация о датах явки в военные комиссариаты для проведения медицинского освидетельствования, а также о порядке и сроках работы призывных комиссий. Прибытие призывников в военкоматы предусматривалось в зависимости от развития обстановки в регионах".

Призывные комиссии, как и положено, начали работать с 1 октября. Но это было сделано с соблюдением всех необходимых мер безопасности в рамках борьбы с распространением коронавируса. В первую очередь, на заседания вызывались граждане, которые могли быть гарантированно направлены в войска. "С целью обеспечения безопасных условий мероприятий призыва военные комиссариаты субъектов Российской Федерации были обеспечены средствами индивидуальной защиты и бесконтактными термометрами, а также был создан необходимый запас дезинфицирующих средств и экспресс-тестов для определения наличия COVID-2019", - отметили в Минобороны РФ.

С 20 октября шла отправка призывников со сборных пунктов субъектов РФ в соединения и воинские части. Всех новобранцев протестировали на наличие вирусной инфекции. Призывников обеспечили повседневной формой одежды. У направленных в ВМФ она черного цвета, в ВКС и ВДВ - синего. У остальных видов и родов войск - защитного цвета. Новобранцев снабдили банковскими и персональными электронными картами, медицинскими масками и несессерами. В личный комплект военнослужащего входил антисептик для рук.

"Организованный на призывных и сборных пунктах субъектов Российской Федерации барьерный контроль, а также тестирование призывников позволили своевременно выявить и не допустить призыв на военную службу более 1,5 тыс. граждан, зараженных коронавирусной инфекцией", - уточнили в Департаменте информации и массовых коммуникаций оборонного ведомства.

Фото: youtube.com
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Там подчеркнули, что благодаря беспрецедентным мерам, принятым органами военного управления во взаимодействии с органами исполнительной власти субъектов РФ, органами местного самоуправления, по обеспечению необходимым количеством медицинского имущества, проработке алгоритмов работы и контролю их выполнения в ходе работы призывных комиссий, призывных и сборных пунктов субъектов Российской Федерации, а также тщательному планированию воинских перевозок, были исключены происшествия и случаи проникновение коронавирусной инфекции в соединения и воинские части.

Для перевозки новобранцев к местам службы задействовали более 30 воинских эшелонов. Также было выполнено свыше полусотни рейсов самолетов военной авиации, более 60 чартерных рейсов гражданской авиации и использовано свыше 2 тысяч отдельных вагонов в составе пассажирских поездов. Кроме того, военные подключили к решению данной задачи автомобильный транспорт воинских частей.

Особое внимание уделялось комплектованию научных, научно-производственных и спортивных рот. В Минобороны уточнили, что в научные и научно-производственные роты было направлено более 400 молодых ребят (всего в научных ротах проходят службу более 650 человек). В спортивные роты распределили свыше 200 призывников (всего в спортивных ротах проходят службу около 400 человек).

"Практика этого призыва, как и предыдущих, показала, что молодые люди, прибывшие в военные комиссариаты муниципальных образований в начале призыва, имеют право выбора пройти военную службу в различных видах Вооруженных Сил и родах войск с учетом состояния их здоровья и результатов профессионального психологического отбора", - напомнили в ведомстве.

Как и во время предыдущих призывов, нынешней осенью и зимой была организована работа "прямых телефонных линий" Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба и организационно-мобилизационных управлений штабов военных округов и Северного флота. Туда поступило около 2,5 тысячи звонков. Главным образом призывников и их близких интересовали вопросы, связанные с призыва в армию в условиях распространения коронавирусной инфекции.

Власть Безопасность Армия Правительство Минобороны Призыв в армию

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