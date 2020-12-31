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31.12.2020 09:07
Рубрика: Видео

Видео: BMW не смог увернуться от столба. Дважды

Текст: Вадим Давыденко

Это только в одну и ту же реку дважды войти невозможно. А вот пострадать в ДТП от одного и того же столба два раза, да так, что люксовый BMW остается без крыши и превращается практически в кабриолет- легко.

Фото: скриншот с www.youtube.com
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По видео сложно понять, как и зачем водитель дорогой иномарки вывернул с проезжей части на обочину и врезался в бетонный столб. Возможно, неосмотрительно пошел на обгон и не удержал машину на дороге. Хочется верить, что ни сам горе-автомобилист, ни кто-либо в салоне не пострадал.

Интересно было другое - можно ли как-то буксировать останки несчастной BMW с места аварии? Столб, в который врезалась иномарка, после удара накренился и угрожающе навис над машиной. Не упадет ли он, если оттащить автомобиль в сторону?

После долгих споров, было решено, что столб все-таки бетонный, да еще и армированный. Должен выдержать, просто обязан.

Но стоило отбуксировать BMW на метр-полтора, как лишившийся опоры столб рухнул окончательно. И не куда-нибудь, а опять-таки на злосчастный автомобиль, и без того искореженный. Мастеров автосервиса, в который отвезут останки машины, ждет непростая задача. Поучится ли вернуть иномарку к жизни?

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