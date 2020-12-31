Видео: полная реставрация мотоцикла "Урал" за 35 минут

На YouTube-канале Great Idea появилось увлекательное видео, показывающее процесс полной реставрации мотоцикла "Урал" 1969 года всего за 35 минут. Конечно, на самом деле процесс занял не один месяц, но благодаря монтажу кажется, что все делается легко и быстро (особенно, если ускорить видео вдвое).

Для работы автор использовал самые простые инструменты и доступные всем материалы. Например, воронение делается с помощью льняного масла и газовой горелки, а для раскручивания "прикипевших" соединений мастер использовал смесь керосина и моторного масла - не какую-нибудь новомодную "вэдэху". Покупать дистиллированную воду тоже не стал - набрал дождевую. Из инструментов, к которым он прибегал, самыми сложными оказались шлифовальная машинка и пульверизатор с компрессором. Ну а как еще красить мотоцикл? По почте были заказаны детали для ремонта двигателя и кое-какие мелочи. В результате реставрации "Урал", по единодушному мнению зрителей, стал даже лучше, чем с завода - сияет, блестит свежей синей краской и радует глаз.

Меньше чем за две недели видео о реставрации "Урала" набрало почти 4 миллиона просмотров. Так что, можно не сомневаться - в новогодние каникулы многие захотят сделать из дедова мотоцикла "конфетку". Ну что же, успехов! Главное - соблюдать технику безопасности и не спалить гараж.