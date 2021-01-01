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01.01.2021 18:20
Рубрика: Общество

Фото: Каким выдалось новогоднее утро в Михайловском

С наступлением Нового года все мы ждем обновления - будто, перелистнув календарь, тоже сможем начать с чистого листа. Конечно, такое отношение во многом условно, ведь не бывает такого, чтобы жизнь круто изменилась как по щелчку, сразу после боя курантов.

Но все же первое утро нового года (как бы рано или поздно оно ни начиналось) окутано неким волшебством. И что может быть более волшебным, чем свежевыпавший снег, который еще не несет на себе отпечатки чужих ботинок?

В Михайловском, где творил Александр Пушкин и работал Сергей Довлатов, в первое январское утро прошел снегопад. Заместитель главного редактора "РГ" Юрий Лепский прогулялся по усадьбе.

Общество Природа РГ-Фото

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