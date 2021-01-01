КНДР встретила Новый год массовыми гуляниями

В то время как другие страны мира из-за пандемии коронавируса COVID-19 отказались от проведения крупных новогодних мероприятий, Северная Корея пошла по противоположному пути, встретив наступление 2021 года фейерверками, концертами и народными гуляниями.

По центральному телевидению КНДР был продемонстрирован 50-минутный видеоролик, в котором показано, как в Пхеньяне встречали Новый год. На центральной площади имени Ким Ир Сена собралось большое количество народа, состоялась церемония поднятия государственного флага, удар в колокол ознаменовал наступление 1 января. Кроме того, прошли концерты, танцы и красочный фейерверк.

Хотя в КНДР весьма пышно встречают Новый год вот уже несколько лет, но на этот раз подобный подход бросился в глаза, так как в других странах целенаправленно отменили все мероприятия, а людям даже запрещали проводить собрания. В соседней Южной Корее вообще закрыли доступ к наиболее популярным для встречи Нового года местам и достопримечательностям, настоятельно попросив людей отказаться от встреч и посещения гостей.

Как полагают зарубежные эксперты, власти Северной Кореи сделали все это намеренно, чтобы подчеркнуть, что в их страну коронавирус не проник. Согласно официальной позиции Пхеньяна, в КНДР до сих пор нее было зарегистрировано ни одного случая COVID-19. Северная Корея раньше всех закрыла страну еще в конце января прошлого года, когда коронавирус только начался в Китае. Периодически в некоторых иностранных СМИ со ссылками на анонимные источники появляются сообщения о случаях COVID-19 в Северной Корее, но проверить достоверность этой информации сложно.