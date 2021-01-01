Упавшая в московском метро под поезд пассажирка погибла

Стали известны подробности утреннего ЧП в московском метро: упавшая под поезд пассажирка погибла. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

Женщина стояла на платформы станции "Котельники" и в какой-то момент по неизвестным причинам упала на рельсы. Чтобы поднять пассажирку, в метрополитене остановили движение поездов. Прибывшие на станцию врачи скорой помощи констатировали смерть пассажирки.

К настоящему времени движение поездов на Таганско-Краснопресненской линии восстановили.