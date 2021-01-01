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01.01.2021 20:15
Рубрика: Происшествия

Виновник гибели фельдшера скорой помощи в Подмосковье был пьян

Текст: Сергей Бабкин

Предполагаемый виновник смертельного ДТП со скорой помощью в Подмосковье, по предварительным данным, был пьян. Об этом "РГ" рассказали в пресс-службе регионального ГУ МВД.

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По данным подмосковного главка, пострадавшие в аварии с неотложкой - сотрудники экстренных служб: двое спасателей и сотрудник ГИБДД.

Полицейский, сотрудники пожарно-спасательного отряда и скорая помощь около 4.35 прибыли на место ДТП на трассе А-108. В районе Серпухова ВАЗ врезался в дорожное ограждение, три человека были зажаты в машине. Когда раненым оказывали помощь, в автомобиль неотложки внезапно врезался еще один автомобиль Lada.

В результате аварии погиб фельдшер скорой помощи, спасатели и инспектор ГИБДД получили травмы.

В регионах Происшествия ЧП ДТП Филиалы РГ Столица ЦФО Московская область

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