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01.01.2021 17:02
Рубрика: Происшествия

В Омске отец убил 16-летнего сына во время празднования Нового года

Текст: Наталья Граф (Омск)

В Омске следственный комитет возбудил уголовное дело по факту убийства 16-летнего подростка.

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По предварительным данным, семья отмечала Новый год в квартире на улице Декабристов. Около пяти часов утра между родителями и их 16-летним ребенком возникла ссора. Находившийся в состоянии алкогольного опьянения отец схватил нож и нанес сыну пять ударов в грудь и спину. От полученных ранений подросток скончался до приезда скорой помощи.

- Уголовное дело возбуждено по статье 105 УК РФ- "Убийство", - сообщила "РГ" представитель СУ СКР по Омской области Лариса Болдинова.

Подозреваемый в преступлении задержан. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

В регионах Происшествия Преступления Криминал Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Сибирь СФО Омская область Омск

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