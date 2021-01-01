В Омске отец убил 16-летнего сына во время празднования Нового года

В Омске следственный комитет возбудил уголовное дело по факту убийства 16-летнего подростка.

По предварительным данным, семья отмечала Новый год в квартире на улице Декабристов. Около пяти часов утра между родителями и их 16-летним ребенком возникла ссора. Находившийся в состоянии алкогольного опьянения отец схватил нож и нанес сыну пять ударов в грудь и спину. От полученных ранений подросток скончался до приезда скорой помощи.

- Уголовное дело возбуждено по статье 105 УК РФ- "Убийство", - сообщила "РГ" представитель СУ СКР по Омской области Лариса Болдинова.

Подозреваемый в преступлении задержан. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.