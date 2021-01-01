Скончался легенда "Ростсельмаша" Юрий Песков

"Ушел из жизни Почетный гражданин Ростовской области, Герой Социалистического Труда Юрий Александрович Песков, - сообщил губернатор региона Василий Голубев на своей странице в Инстраграм. - Тяжелая утрата. Именно на таких людях держится наша донская земля и вся Россия".

Именно Юрий Песков начал выпуск самого массового комбайна "Нива", затем комбайнов семейства "Дон".

Ему исполнилось 84 года. Несколько лет назад корреспондент "РГ" брала у него интервью к очередному юбилею. Тогда 75-летний Юрий Песков отмечал не столько свою годовщину, сколько полвека служения заводу, который стал брендом эпохи.

В 1983-1984 годах Юрий Песков стал заместителем министра тракторного и сельскохозяйственного машиностроения СССР - причем не выезжая из Ростова. Тогда перед директором завода "Ростсельмаш" поставили задачу - организовать производство комбайна "Дон" только на советском оборудовании, исключительно из отечественных комплектующих, по разработкам советских инженеров.

"Дон" потребовал 1460 наименований комплектующих, которые или не производились в стране вообще или минимальными опытными партиями изготавливались в институтах, - рассказывал Юрий Александрович. - Нужно было сориентировать 33 министерства из 53 существующих в стране на выполнение программы "Дон-1500". Именно поэтому мне дали ранг замминистра. Меньше чем за год все решения были приняты, мы знали всю страну от Архангельска до Кушки и от Бреста до Комсомольска-на-Амуре, летали на самолете, который был в моем распоряжении, налаживали связи и поставки. И в 1986 году с конвейера "Ростсельмаша" сошел первый "Дон".

А еще Песков вошел в историю тем, что первым решил установить в комбайнах кондиционеры. В страду в салоне механизатора воздух нагревался до 56 градусов.

О жесткости руководителя знали все. "Не могу видеть расхлябанность, бездельников не терплю. За несдержанность характера получал выговоры. В пылу мог и крепкое слово рубануть, и по столу грохнуть так, что ножки ломались. Но сердце не лопалось. Сумел выжить без инфаркта. Хотя многих руководителей он не миновал, - рассказывал он. - Когда подписывал приказ, требовал жесточайшего его выполнения. Независимо ни от чего. За это меня называли Фантомасом, Генералом, Батей. Но уважали".

После себя Юрий Песков оставил книгу: "Жизнь, отданная хлебу России". Он посвятил ее памяти жены Тамары. Они прожили вместе 47 лет.

В сети уже появились первые отклики людей, работавших вместе с ним: "Очень хороший был руководитель, знал всех не только в лицо, но и по имени, знал нужды людей, царствие небесное Юрий Александрович, пусть земля вам будет пухом".

Последние годы жизни экс-директор жил в своем частном доме на окраине села Ново-Маргаритовка Азовского района.

Награды и звания Юрия Александровича Пескова:

1968 г. - медаль "50 лет Вооруженных сил СССР";

1970 г. - медаль "За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В.И.Ленина";

1971 г. - орден "Знак Почета";

1975 г. - медаль "50 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.";

1981 г. - орден Ленина;

1985 г. - медаль "Ветеран труда";

1986 г. - присвоено звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали "Серп и Молот";

1991 г. - ученая степень кандидата технических наук; 1991 г. - ученое звание - профессор;

1991 г. - действительный член Инженерной академии Российской Федерации;

1992 г. - член Международной инженерной академии;

1994 г. - орден "За заслуги перед Отечеством" III степени;

1995 г. - лауреат Государственной премии РФ в области науки и техники;

1996 г. - звание "Почетный гражданин города Ростова-на-Дону";

1996 г. - звание "Почетный ростсельмашевец";

1999 г. - орден "Дружбы";

2016 г. - звание "Почетный гражданин города Белая Калитва"

2017 г. - орден атамана Платова и другие.