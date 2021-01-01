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01.01.2021 21:00
Рубрика: Легковые авто

Skoda рассказала о новинках для России в 2021 году

Текст: Юрий Зубко

Компания Skoda рассказала о том, какие новинки привезет в Россию в 2021 году.

"В первом квартале у нас запланировано расширение гаммы двигателей Octavia, а в третьем квартале мы ждем обновленный Kodiaq", - отметили "Российской газете" в пресс-службе чешской марки.

Фото: autocarindia.com
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Напомним, продажи Skoda Octavia четвертого поколения с 1,4-литровым бензиновым турбомотором мощностью 150 лошадиных сил начались в ноябре прошлого года. Агрегат работает в паре с 6-ступенчатой механической или 8-ступенчатой автоматической трансмиссией. Цены на лифтбек стартуют от 1 409 000 рублей.

Линейка двигателей новинки пополнится двумя моторами: 1,6 MPI на 110 л.с. и 2,0 TSI на 190 л.с.

Что касается обновленного Kodiaq, то известно о нем не так много. Судя по шпионским фото, главные внешние изменения сосредоточены во фронтальной и тыльной частях автомобиля. В частности, перепрофилирована решетка радиатора, в которую встроен радарный датчик, и светотехника.

Вероятнее всего, кроссоверу выделят опциональную виртуальную "приборку" в стиле новой Octavia и модернизированный мультимедийный центр. Сейчас Skoda Kodiaq можно купить в нашей стране от 1 719 000 рублей.

#Skoda