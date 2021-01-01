Томас Бах: Олимпийские объекты Пекина уже готовы к проведению Игр-2022

Объекты зимней Олимпиады 2022 года в Пекине уже готовы к проведению соревнований. Об этом сообщил президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах.

"Активная фаза подготовки непосредственно к зимним Играм начнется уже в ближайшие недели. Мы видим заинтересованность китайской стороны в хорошей организации соревнований. Спортивные объекты уже полностью готовы и хоть сейчас могут принять лучших представителей зимних дисциплин со всего мира", - сказал Бах, чьи слова приводит официальный сайт МОК.

Олимпиада в Пекине пройдет с 4 по 20 февраля 2022 года. В рамках соревнований будут разыграны 109 комплектов наград.

Ранее в пятницу оргкомитет "Пекин-2022" представил выполненные в красных и белых цветах пиктограммы видов спорта, а также отдельных дисциплин фристайла и сноуборда.