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01.01.2021 16:39
Рубрика: Культура

Традиционный Новогодний концерт прошел в этом году без публики

Текст: Светлана Николаева
Самый знаменитый европейский концерт - Новогодний концерт Венского филармонического оркестра - впервые за свою более чем 80-летнюю историю прошел в Золотом зале Музикферайн без публики. Вальсами и польками, написанными представителями клана Штраусов, в пустом зале дирижировал выдающийся итальянский маэстро Риккардо Мути.
Риккардо Мути. Фото: REUTERS/Max Rossi Риккардо Мути. Фото: REUTERS/Max Rossi
Риккардо Мути. Фото: REUTERS/Max Rossi

Впрочем, в прошедшем 2020 году Риккардо Мути играл не один концерт в пустом зале, в том числе, и ноябрьские концерты в Театре Алигьери в Равенне с Молодежным оркестром Луиджи Керубини, которые транслировались в прямом эфире на сайте "Российской газеты".

Фото: Сергей Михеев/РГ
На сайте "РГ" состоялась прямая трансляция концерта Риккардо Мути из Равенны

В новогодней программе Венских филармоников Риккардо Мути вышел в шестой раз (до этого он выступал с этими концертами 1 января 1993, 1997, 2000, 2004, 2018 годов). С этим оркестром маэстро Мути выступает уже 50 лет, с 1971 года, когда он впервые играл с ними на знаменитом Зальцбургском фестивале, возглавляемом в те годы Гербертом фон Караяном. Отношения с венцами у Риккардо Мути особенные, он даже награжден почетной наградой - золотой медалью основателя оркестра Отто Николаи.

В этом году, невзирая на пустой зал и виртуальные аплодисменты публики, которую можно было увидеть в трансляции канала "Культура" в зумовских "окошечках", энергетика и мощный эмоциональный накал, так же, как и лаконичная, точная по технике манера дирижирования Мути, создали атмосферу того венского музыкального праздника, к которому столица Австрии за многие годы приучила миллионы людей на земле. Согласно статистике, уже десять лет назад концерт в прямой трансляции смотрели в 72-х странах мира.

Как известно, этот концерт проводится в Вене с 31 декабря 1939 года, и у истоков этой традиции находились в свое время немецкие национал-социалисты. Многие годы спустя сформировался музыкальный венский ритуал отмечать Новый год тремя одинаковыми по программе концертами (30 и 31 декабря и 1 января). Билеты на эти концерты достать очень сложно, они разыгрываются по специальной лотерее почти за год до самого концерта. Но с того момента, как стали проводиться прямые трансляции концерта 1 января ( с 1959 года), аудитория его увеличилась до 50-ти и более миллионов. Для украшения зала и сцены, как и заведено по традиции, были использованы и в этом году живые цветы. Прежде они поставлялись итальянским городом Сан-Ремо, но уже в восьмой раз Золотой зал украшается цветами, выращенными в Австрии.

Фото: Ядвига Юферова/РГ

В традициях же музыкальной программы новогоднего концерта - легкая музыка: венские вальсы, польки, мазурки, марши клана Штраусов: двух Иоганнов - отца и сына, а также Йозефа и Эдуарда Штраусов, исполняется также музыка Моцарта, Отто Николаи, Франца фон Зуппе и других). В концерте обычно звучат 12 произведений с перерывом, во время которого телевидение показывает культурное путешествие в провинцию Австрии, а также балетные номера, специально поставленные для этого концерта. На этот раз балетных номеров в концерте не было. Но все двенадцать номеров основной программы и три коронных обязательных "биса" - полька и вальс Штрауса-сына "На прекрасном голубом Дунае" и "Марш Радецкого" Штрауса-отца, прозвучали в отточенном исполнении Венского оркестра с великолепным Риккардо Мути: правда, с вынужденным нарушением традиции - маэстро не имел возможности повернуться лицом к публике и дирижировать аплодисментами, которыми весь зал обычно отбивает такт "Марша Радецкого". Хочется надеяться, что в новом, 2021 году публика сможет вернуться в свой любимый Золотой зал Музикферрайн, традиции будут восстановлены телеаудитория из десятков стран мира сможет почувствовать ту особую, живую радость зала, энергией которой любители музыки заряжаются на весь год.

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