В России откроются платные вытрезвители

Создавать вытрезвители будут власти регионов. По словам председателя Комитета Государственной Думы по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления Алексей Диденко, вытрезвители могут создаваться как в форме бюджетных учреждений, так и на базе государственно-частного или муниципально-частного партнерства. Разрешается взимать плату за услуги с людей, попавших в эти учреждения. Но это будут решать именно регионы. По оценке Диденко, стоимость пребывания в вытрезвителе составит в среднем по стране 1,5 тыс. рублей за ночь.

Одним из инициаторов закона стал первый зампред Комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский. Он неоднократно подчеркивал, что число смертей и несчастных случаев из-за злоупотребления алкоголем год от года увеличивается. Помимо этого, по официальной статистике, каждое пятое преступление в России совершается людьми, находящимися в состоянии алкогольного опьянения. А уж бытовые преступления и семейные драки в 99 процентах случаев совершаются "по пьяни".

Вытрезвители просуществовали в России 80 лет. Конечно, попасть туда никто не стремился. В лучшем случае на следующий день после отрезвления об этом бы узнали родные и друзья и просто бы засмеяли. В худшем - за вытрезвитель в советские годы можно было лишиться премии и даже работы. Но свою основную функцию - приведения перебравшего лишнего гражданина в норму - вытрезвители выполняли. По крайней мере, человек получал ночлег, защиту от уличных хулиганов и грабителей, необходимую медпомощь. В советские годы вытрезвители были бесплатными.

Изначально вытрезвители были в ведении МВД. После их окончательного закрытия в 2011 году федеральный центр определил, что социальную функцию по приведению в чувства подвыпивших граждан должен взять на себя Минздрав. Но ведомство так и не нашло возможностей заново возродить систему. Ну не в больницы же пьяных возить и определять им койки рядом с настоящими больными!

Кстати, с 2021 года вступает в силу и еще один закон, дающий право полицейским отвозить перебравших лишнего граждан в вытрезвители без их согласия.