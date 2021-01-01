В России запретили "веселящий газ"

Новости

В Японии ввели серьезные ограничения на въезд в страну спортсменов 19:04
В Москве при пожаре погибли два человека 18:52
Ким Чен Ын заменил новогоднюю речь письмом к народу КНДР 18:50
В Южной Корее могут помиловать осужденных экс-президентов 18:21
Южная Корея ужесточила правила въезда для иностранцев 17:57
В Подмосковье в крупном ДТП погиб фельдшер "скорой помощи" 17:35
В Москве на Новый год родились 49 малышей 16:53
В первые часы нового года в Беларуси родились 53 малыша 16:24
Новый год в метро встретили 22 тысячи москвичей 15:59
Сухопутные войска будут участвовать в этом году в 9 международных учениях 15:11
Россиянам запретили приводить на пляж животных и плавать на бревнах 14:55
Упавшая в московском метро под поезд пассажирка погибла 14:53
Оперштаб: Еще 6334 пациента вылечились от коронавируса в Москве 14:06
В московском метро восстановили движение поездов после сбоя 14:01
В Швеции остановлен ядерный реактор 13:56
Эксперты ЮНИСЕФ спрогнозировали продолжительность жизни рожденных в 2021 году 13:25
Командиром авианосца впервые в истории стала женщина 13:01
В московском метро встали поезда из-за упавшего пассажира 12:57
Риск для сердца: что нельзя делать после новогоднего застолья 12:45
Названы три действенных средства от похмелья 12:41
Ученые создали датчик, способный обнаружить коронавирус в воздухе 12:35
Появилось точное расписание 1/4 финала МЧМ по хоккею 12:03
Шесть человек погибли при пожаре в частном доме в Чувашии 11:39
Тест: Угадайте произведение по описанию новогодней елки 11:25
В Москве после взрывов петард в новогоднюю ночь пострадали 10 человек 10:57
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
"РГ" составила предварительный календарь соревнований на 2021 год
"РГ" составила предварительный календарь соревнований на 2021 год
Как национальные проекты изменили жизнь россиян в 2020 году
Как национальные проекты изменили жизнь россиян в 2020 году
Видео. Тысячи людей рисуют ледовые открытки в память об одиноком художнике
Видео. Тысячи людей рисуют ледовые открытки в память об одиноком художнике
01.01.2021 19:11
Рубрика: Происшествия

В России запретили "веселящий газ"

Текст: Наталья Козлова
С сегодняшнего дня в России запрещено использовать так называемый веселящий газ. А по-научному - закись азота.

Вечеринки с разноцветными шариками, в которые закачан этот газ, в последние годы были популярны среди молодежи и подростков. Картинки с подобными увеселениями заполнили интернет. Шарики на гонках стритрейсеров, шарики в ночных клубах... Но сделать ничего было нельзя: газ - не наркотики. Хотя одни на эту дрянь подсаживались, гробили здоровье, совершали глупости и преступления, другие на газе зарабатывали. С сегодняшнего дня использование закиси азота запрещено законом.

Фото: Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС
Путин под Новый год подписал десятки законов. Кратко о самых главных из них

Итак, начавший работать закон запрещает производство, распространение и пропаганду использования закиси азота "в целях, не связанных с медицинским, промышленным и техническим использованием". В переводе на обывательский язык - газ нельзя использовать для личного употребления "в целях изменения состояния организма человека".

Врачи знают: немедицинское употребление закиси азота наносит организму необратимый вред. Прежде всего кровеносной и дыхательной системе. При большой передозировке заканчивается такое "веселье" смертью.

А почему же в таком случае закись азота не вписали в список запретных наркотических веществ? Специалисты говорят, что это невозможно - закись азота массово используется в медицине как средство для наркоза. Используют ее и в промышленности.

Происшествия Правосудие Охрана порядка Власть Работа власти Внутренняя политика

Главное сегодня

Вырос минимальный размер оплаты труда
В российских школах введут уроки футбола
"Газпром" начал поставки газа в Сербию по "Турецкому потоку"
Страховые пенсии выросли на 6,3 процента
Российский лыжник Большунов стал вторым в спринте на старте "Тур де Ски"
В Генпрокуратуре сообщили о росте преступности в ряде регионов России
ВС разъяснил, почему нельзя переселять должника из единственного жилья