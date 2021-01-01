В России запретили "веселящий газ"

Вечеринки с разноцветными шариками, в которые закачан этот газ, в последние годы были популярны среди молодежи и подростков. Картинки с подобными увеселениями заполнили интернет. Шарики на гонках стритрейсеров, шарики в ночных клубах... Но сделать ничего было нельзя: газ - не наркотики. Хотя одни на эту дрянь подсаживались, гробили здоровье, совершали глупости и преступления, другие на газе зарабатывали. С сегодняшнего дня использование закиси азота запрещено законом.

Итак, начавший работать закон запрещает производство, распространение и пропаганду использования закиси азота "в целях, не связанных с медицинским, промышленным и техническим использованием". В переводе на обывательский язык - газ нельзя использовать для личного употребления "в целях изменения состояния организма человека".

Врачи знают: немедицинское употребление закиси азота наносит организму необратимый вред. Прежде всего кровеносной и дыхательной системе. При большой передозировке заканчивается такое "веселье" смертью.

А почему же в таком случае закись азота не вписали в список запретных наркотических веществ? Специалисты говорят, что это невозможно - закись азота массово используется в медицине как средство для наркоза. Используют ее и в промышленности.