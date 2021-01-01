В Швеции остановлен ядерный реактор

Ядерный реактор Ringhals 1 на атомной электростанции Рингхальс остановлен после 45 лет эксплуатации. Он стал четвертым отключенным от электросети реактором за семь лет.

"Миллионы домов и предприятий в Швеции могут пострадать из-за роста цен на электроэнергию после того, как в четверг самый старый ядерный реактор страны прекратит выработку мегаватт", - сообщило накануне агентство Bloomberg.

Год назад на этой же электростанции был выведен из эксплуатации реактор Ringhals 2. По данным местных СМИ, снаружи на атомной электростанции, которая находится на полуострове Вэрё, пока не видно никаких изменений. Там все также возвышаются четыре больших реакторных зала. Но в ближайшие годы почти половина АЭС будет демонтирована. Ожидается, что к середине 2022 года из двух реакторов будет убрано все радиоактивное топливо, после чего можно будет начать процесс демонтажа. К 2030 году уровень радиации на бывших площадках двух блоков не должен превышать нормальные показатели.

Теперь в стране останется шесть функционирующих атомных реакторов.