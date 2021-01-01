Новости

Россиянам запретили приводить на пляж животных и плавать на бревнах 14:55
Упавшая в московском метро под поезд пассажирка погибла 14:53
Оперштаб: Еще 6334 пациента вылечились от коронавируса в Москве 14:06
В московском метро восстановили движение поездов после сбоя 14:01
В Швеции остановлен ядерный реактор 13:56
Эксперты ЮНИСЕФ спрогнозировали продолжительность жизни рожденных в 2021 году 13:25
Командиром авианосца впервые в истории стала женщина 13:01
В московском метро встали поезда из-за упавшего пассажира 12:57
Риск для сердца: что нельзя делать после новогоднего застолья 12:45
Названы три действенных средства от похмелья 12:41
Ученые создали датчик, способный обнаружить коронавирус в воздухе 12:35
Появилось точное расписание 1/4 финала МЧМ по хоккею 12:03
Шесть человек погибли при пожаре в частном доме в Чувашии 11:39
Тест: Угадайте произведение по описанию новогодней елки 11:25
В Москве после взрывов петард в новогоднюю ночь пострадали 10 человек 10:57
В Москве резко похолодает 10:29
В Москве проиндексировали социальные выплаты 10:20
Мелодии гимна России исполнилось 77 лет 09:46
В Москве водителей предупредили о гололедице на дорогах 09:35
Сборная России сыграет с командой Германии в четвертьфинале МЧМ-2021 09:24
В Минобороны рассказали о разведактивности у границ России за 2020 год 09:23
С 1 января снижается экспортная пошлина на нефть из России 06:00
Кириенко: Уходящий год стал для школьников годом "Большой перемены" 31.12.2020
Вакцину от COVID-19 Pfizer/BioNTech внесли в список рекомендуемых ВОЗ 31.12.2020
Российские синхронистки представили новогодний номер под Little Big 31.12.2020
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
"РГ" составила предварительный календарь соревнований на 2021 год
"РГ" составила предварительный календарь соревнований на 2021 год
Как национальные проекты изменили жизнь россиян в 2020 году
Как национальные проекты изменили жизнь россиян в 2020 году
Видео. Тысячи людей рисуют ледовые открытки в память об одиноком художнике
Видео. Тысячи людей рисуют ледовые открытки в память об одиноком художнике
01.01.2021 13:56
Рубрика: В мире

В Швеции остановлен ядерный реактор

Текст: Елена Бугайская

Ядерный реактор Ringhals 1 на атомной электростанции Рингхальс остановлен после 45 лет эксплуатации. Он стал четвертым отключенным от электросети реактором за семь лет.

В ЕС выступили за возобновление ядерной сделки с Ираном

"Миллионы домов и предприятий в Швеции могут пострадать из-за роста цен на электроэнергию после того, как в четверг самый старый ядерный реактор страны прекратит выработку мегаватт", - сообщило накануне агентство Bloomberg.

Год назад на этой же электростанции был выведен из эксплуатации реактор Ringhals 2. По данным местных СМИ, снаружи на атомной электростанции, которая находится на полуострове Вэрё, пока не видно никаких изменений. Там все также возвышаются четыре больших реакторных зала. Но в ближайшие годы почти половина АЭС будет демонтирована. Ожидается, что к середине 2022 года из двух реакторов будет убрано все радиоактивное топливо, после чего можно будет начать процесс демонтажа. К 2030 году уровень радиации на бывших площадках двух блоков не должен превышать нормальные показатели.

Теперь в стране останется шесть функционирующих атомных реакторов.

В мире Европа Швеция

Главное сегодня

Вырос минимальный размер оплаты труда
Соперником России в 1/4 финала МЧМ по хоккею будет Германия
Президент Сербии запустил газопровод "Балканский поток"
Страховые пенсии выросли на 6,3 процента
В России начали регулировать криптовалюты
Что теряет и приобретает Лондон в сделке по Brexit
Как будет проходить вакцинация от коронавируса в Европе