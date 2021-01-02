AstraZeneca будет поставлять в Британию 2 млн доз вакцины COVID-19 в неделю

Великобритания увеличит закупку вакцины против коронавируса, разработанной фармкомпанией AstraZeneca и Оксфордским университетом, до 2 млн доз в неделю к середине января. Об этом сообщила сегодня The Times.

Режим поставок увеличится с нынешних 1 млн доз в неделю и ко второй половине января достигнет 2 млн доз.

Издание также сообщило со ссылкой на топ-менеджеров компании, что там разочарованы темпами производства вакцины для британского рынка, которое осуществляется несколькими подрядчиками в Оксфордшире и Стаффордшире, а также компанией в Нидерландах.

Вчера также стало известно, что в Великобритании было решено увеличить промежуток времени между введением первой и второй доз вакцины с трех недель до трех месяцев. Это сделано для того, чтобы охватить первой, основной прививкой, как можно большую долю населения в самые короткие сроки.