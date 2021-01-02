Биткоин установил рекорд роста стоимости за день

К концу дня стоимость биткоина на некоторых криптовалютных биржах преодолела отметку в 33 тыс. долларов, что стало очередным абсолютным рекордом для криптовалюты.

По данным портала CoinMarketCap, который подсчитывает среднюю цену более чем по 20 биржам, по состоянию на 20:18 биткоин дорожает в среднем на 10,1%, до 32 251,83 долларов. А, например, на южнокорейской криптовалютной бирже стоимость достигла 33055,18 долларов.

Таким образом, меньше чем за 10 часов биткоин вырос в цене на 4 тыс. долларов, или 12%. Еще в начале дня криптовалюта превысила отметку в 30 тыс. долларов, что стало очередным историческим рекордом.

Биткоин дорожает с октября 2020 года, когда он стоил около 10 тыс. долларов. А во второй половине декабря криптовалюта начала бить исторические максимумы: сначала 16 декабря 20 042 доллар, потом быстро взлетела до 28 и 29 тыс. долларов. Эксперты объясняли столь стремительный рост биткоина высоким спросом со стороны крупных инвесторов к рискованным активам на фоне коронакризиса, который усугубился после президентских выборов в США.