Британцев попросили не выходить из дома без уважительных причин

В Британии нет добрых новостей. "Отплывшая" от своих европейских партнеров страна снова переживает "турбулентность": число заразившихся новым штаммом СОVID-19 растет не по дням, а по часам. Госпитали вновь переполнены под завязку, пациенты лежат в коридорах. Что делать с учащимися школ пока не решили - отправлять во второй раз по домам или как?

Глава министерства образования считает, что школы закрывать не следует, тогда как руководители учебных заведений настаивают, чтобы учеников в школы не пускать. По непонятным причинам принято решение делать населению страны прививки от СОVID-19 с интервалом между первой и второй инъекцией не в три недели, как было объявлено с первых же дней вакцинации, а в три месяца.

Ограничивается воздушное сообщение Британии с остальными странами. Британцев просят не выходить из дома без уважительной причины и сократить число контактов со всеми, кроме двух-трех соседей. Одним словом, туманный Альбион погружается в туман еще большей плотности.

Статистика смертей от COVID-19, которую собирает по всем странам мира университет Джона Хопкинса, депрессивна. Исключением в его исследованиях стала лишь Северная Корея, заявившая, что случаев заболевания СОVID-19 у нее нет.