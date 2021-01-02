Что будет с ценами на автомобили в 2021 году

В условиях дефицита на авторынке производители повышали цены даже в декабре, когда обычно проходят предновогодние распродажи. В начале 2021-го автомобили продолжат дорожать, однако в дальнейшем рост цен может и остановиться, если спрос на новые машины будет совсем плохим.

Догнать и перегнать доллар

За последние шесть лет, начиная с 2014 года, средневзвешенная цена новой машины в нашей стране выросла на 66%, гласят данные агентства "Автостат".

При этом в 2020 году году ее рост (+6,5%) оказался ниже по сравнению с тем, как вырос курс доллара (более 10%). Для сравнения: в 2015 году средневзвешенные цены выросли на 20% по отношению к 2014 году. Это объясняется изменением структуры спроса на авторынке - он сместился в сторону более доступных моделей.

По словам операционного директора АГ "Авилон" Алексея Гуляева, изменение стоимости на автомобили зависит от многих факторов, главным из которых все-таки остается колебание курса: при определении цен импортеры всегда оценивают поведение валюты в долгосрочной перспективе. Также на рост цен, как и в январе 2020 года, влияет повышение ставки утилизационного сбора, но это сопутствующий фактор, который не сильно сказывается при формировании стоимости.

"Цены на автомобили очень четко коррелируют с курсом валют, так как компоненты автомобилей покупаются за евро или доллары. Поэтому глядя на валютные котировки, можно предположить, что будет с ценами.

Если в начале 2020 года курс доллара был чуть выше 60 рублей, а сегодня он уже 74 рубля, то есть разница составляет около 25% - это таргет для увеличения стоимости автомобилей при условии, что ситуация с курсом не изменится. Конечно, импортеры и автопроизводители не поднимают цены на автомобили единоразово соразмерно курсу рубля по отношению к доллару, но каскадированные подъемы цен будут безусловно", - рассуждает генеральный директор ГК "Автодом" Андрей Ольховский.

Доплата за утилизацию

Действительно, уже в начале следующего года на авторынке ожидается очередной скачок цен. Производители традиционно переписывают прайс-листы на машины нового модельного года с учетом инфляции, валютных курсов, увеличения себестоимости производства и многих других рыночных и экономических факторов. Как прогнозируют в "Автостате", если курс доллара продолжит расти, то в следующем году рост средневзвешенной цены на новые легковые автомобили в России может достичь 10%.

Кроме того, Минпромторг в 2021 году в очередной раз намерен индексировать ставки утилизационного сбора на автомобили, объясняя это необходимостью сохранить уровень барьера для импорта с учетом девальвации рубля.

По предварительным данным, повышение утильсбора составит в среднем около 30%, что, согласно оценкам ассоциации "Российские автомобильные дилеры", приведет к дополнительному росту стоимости автомобилей на 1,5% - 5% в зависимости от степени локализации производства. В то же время давление на цены окажет окончание режима "промсборки" у российских поставщиков автокомпонентов, что в основном отразится на наиболее локализованных игроках.

Как говорит директор по развитию компании "Рольф" Владимир Мирошников, в январе-феврале можно ожидать нового витка роста цен. С началом нового года автопроизводители обычно корректируют прайс-листы на автомобили, чтобы компенсировать инфляцию. Если ставки утилизационного сбора будут увеличены, то в отдельных сегментах рынка это может вызвать дополнительный рост цен в пределах 5%. Доходы населения "не успевают" за ростом цен, что сдерживает рынок.

"Переход года, окончание режима "промсборки" и плановое повышение утильсбора - всё это суммарно может увеличить цену новых автомобилей до 10%. При этом повышение цен будет проходить поэтапно, чтобы не было резких скачков. Наиболее вероятно, что по экономическим соображениям увеличение цен больше отразится на наиболее популярных моделях массового сегмента, а также премиум-сегменте", - полагает руководитель группы онлайн-продаж дирекции развития продаж ГК "Бизнес Кар" Андрей Творогов.

Автомобили, как вино

Стоит отметить, что 2020 год отличился отсутствием традиционных новогодних распродаж, и скидок на машины прошлого модельного года в ближайшее время также ждать не стоит. Виной тому стал возникший дефицит на авторынке, вызванный перебоями с производством из-за пандемии коронавируса, а также ажиотажный спрос на фоне очередного падения рубля в последние месяцы.

Впрочем, ситуация с наличием автомобилей у дилеров к весне должна нормализоваться, а учитывая, что машины будут продаваться уже по новым ценам, спрос на них явно упадет. В этих условиях участники рынка не исключают, что дилеры вновь начнут предлагать скидки, чтобы привлечь покупателей.

По мнению директора по стратегическому маркетингу ГК "Прагматика" Артема Максимова, повышенный спрос на авторынке, очевидно, уже заканчивается, что приведет к усилению борьбы за внимание потенциального покупателя и удержания и развития своей клиентской базы. Трафик новых клиентов при этом будет дорожать, а маржинальность единицы продажи автомобиля - уменьшаться.

"Цены на автомобили постепенно, но неуклонно росли все последние годы, и 2020 не стал исключением. Эта тенденция сохранится и будущем году. В таких условиях автомобиль уже можно рассматривать как вложение денег: нашим клиентам зачастую удается продавать свои транспортные средства, которыми они пользовались несколько лет, дороже, чем их покупали", - резюмирует Владимир Мирошников.