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02.01.2021 15:17
Рубрика: В мире

Глава МИД Китая рассказал о происхождении коронавируса

Текст: Екатерина Забродина
Глава МИД КНР Ван И дал интервью агентству Синьхуа и Центральному телевидению Китая, в котором озвучил версию происхождения коронавируса. Дипломат дал понять, что в Пекине отказываются считать его "китайским вирусом" - такое определение частенько использует президент США Дональд Трамп в отношении COVID-19.
Фото: Odd ANDERSEN / AFP Фото: Odd ANDERSEN / AFP
Фото: Odd ANDERSEN / AFP

По словам Ван И, пандемию спровоцировали вспышки вируса по всему миру сразу в нескольких местах. Просто Китай стал первой страной, которая официально об этом сообщила.

Фото: CRUCIATTI / AFP
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Министр, которого цитирует РИА Новости, заявил, что Китай, столкнувшись с неизвестным до этого вирусом, "немедленно взялся за эпидемиологическое расследование, провел секвенирование (определение структуры - прим. ред) генома вируса и поделился данными с общественностью".

Ван И подчеркнул, что "политизация и стигматизация (навешивание ярлыков - прим. ред.) в контексте "короны" недопустимы".

Напомним, что власти Китая уведомили Всемирную организацию здравоохранения о вспышке пневмонии с нетипичной клинической картиной в провинции Хубэй 31 декабря 2019 года. А уже 11 марта 2020 года ВОЗ объявила о пандемии ковида.

В мире Восточная Азия Китай Пандемия коронавируса COVID-19

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