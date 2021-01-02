Какими будут главные фишки смартфонов в 2021 году

Совсем скоро в Лас-Вегасе начнется выставка CES, а на ней будут представлены новинки, которые зададут тон всему году. Вот какие фишки можно ожидать в смартфонах.

Улучшенные камеры

Камеры смартфонов станут еще лучше. Например, может увеличиться оптический зум. Фронтальные камеры в некоторых моделях переедут под стекло, таким образом, спереди будет один сплошной экран.

5G

Несмотря на то, что сети пятого поколения 5G, только развиваются, наличие этой функции во флагманах почти наверняка станет одним из драйверов продаж смартфонов в 2021 году. Недаром эта функция уже появилась в последних моделях iPhone. По уже сложившейся традиции то, что появляется в iPhone, потом тем или иным образом реализуют и другие компании. "Развитие сетей пятого поколения подстегнет облачный гейминг, - считает Филипп Трофимов, ведущий программы Вести.net. - Кроме того, вырастут продажи флагманских устройств, люди наверняка захотят обновить свои девайсы, чтобы они поддерживали самые современные технологии и сервисы".

Появление большего количества гибких смартфонов

В 2021 году появится еще больше гибких смартфонов. Ожидается анонс складных устройств от Google, OPPO, Vivo и Xiaomi. Но лидером по-прежнему останется Samsung - от южнокорейцев можно ожидать Galaxy Z Fold 3 и, вероятно, новую версию "раскладушки" Z Flip.

Увеличение времени автономной работы

Трендом прошлого года стало появление относительно недорогих смартфонов с весьма емкими аккумуляторами, как, например, Samsung M51, чья емкость составляет аж 7000 мАч. Вполне вероятно, что, посмотрев на южнокорейцев, нечто подобное захотят сделать и другие производители.