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02.01.2021 06:00
Рубрика: Digital

Какими будут главные фишки смартфонов в 2021 году

Текст: Иван Черноусов
Совсем скоро в Лас-Вегасе начнется выставка CES, а на ней будут представлены новинки, которые зададут тон всему году. Вот какие фишки можно ожидать в смартфонах.
Фото: РИА Новости Фото: РИА Новости
Фото: РИА Новости

Улучшенные камеры

Камеры смартфонов станут еще лучше. Например, может увеличиться оптический зум. Фронтальные камеры в некоторых моделях переедут под стекло, таким образом, спереди будет один сплошной экран.

Фото: iStock
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5G

Несмотря на то, что сети пятого поколения 5G, только развиваются, наличие этой функции во флагманах почти наверняка станет одним из драйверов продаж смартфонов в 2021 году. Недаром эта функция уже появилась в последних моделях iPhone. По уже сложившейся традиции то, что появляется в iPhone, потом тем или иным образом реализуют и другие компании. "Развитие сетей пятого поколения подстегнет облачный гейминг, - считает Филипп Трофимов, ведущий программы Вести.net. - Кроме того, вырастут продажи флагманских устройств, люди наверняка захотят обновить свои девайсы, чтобы они поддерживали самые современные технологии и сервисы".

Появление большего количества гибких смартфонов

В 2021 году появится еще больше гибких смартфонов. Ожидается анонс складных устройств от Google, OPPO, Vivo и Xiaomi. Но лидером по-прежнему останется Samsung - от южнокорейцев можно ожидать Galaxy Z Fold 3 и, вероятно, новую версию "раскладушки" Z Flip.

Увеличение времени автономной работы

Трендом прошлого года стало появление относительно недорогих смартфонов с весьма емкими аккумуляторами, как, например, Samsung M51, чья емкость составляет аж 7000 мАч. Вполне вероятно, что, посмотрев на южнокорейцев, нечто подобное захотят сделать и другие производители.

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