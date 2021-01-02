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02.01.2021 11:51
Рубрика: Спорт

Ларионов о четвертьфинале МЧМ против Германии: Недооценки соперника не будет

Текст: Артур Нанян
Главный тренер молодежной сборной России по хоккею Игорь Ларионов поделился ожиданиями от предстоящего четвертьфинала чемпионата мира против Германии. Матч состоится сегодня в 20:00 по Москве.
Фото: Петр Ковалев/ТАСС Фото: Петр Ковалев/ТАСС
Фото: Петр Ковалев/ТАСС

По словам Ларионова, немцам нечего терять. Вместе с тем он подчеркнул, что ни о какой недооценке соперника речи не идет.

Фото: Codie McLachlan / Getty Images
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"Утром с тренерским штабом смотрели нарезки игр немецкой команды. Уважаем всех, но будем отталкиваться от своего стиля, чтобы ребята доминировали. Такие матчи всегда непросты. Ты выходишь против сборной, которой нечего терять", - отметил Ларионов на пресс-конференции. "Они понимают, что сыграют против одного из сильнейших оппонентов на турнире и многие вещи могут произойти неожиданно. Все видели, как на Олимпиаде в Корее Германия была на волоске от чемпионства. Мы это учтем, недооценки не будет".

Также Ларионов заявил о том, что участие форварда Егора Чиханова в предстоящей встрече под вопросом.

"У нас еще есть время до вечера, но пока участие Чиханова под вопросом. Сегодня у нас будет командное собрание, и мы объявим состав", - сказал Ларионов.

Россия вышла в четвертьфинал молодежного МЧМ в Канаде, став второй в группе B. В активе команды Ларионова победы над США (5:3), Швецией (4:3 ОТ) и Австрией (7:1). Единственное поражение нашим хоккеистам нанесли чехи (0:2).

Что касается Германии, то немцы заняли третье место в группе А. Они обыграли швейцарцев (5:4) и словаков (4:3 ОТ), но уступили Канаде (2:16) и финнам (3:5).

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