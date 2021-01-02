Личный врач Армена Джигарханяна опроверг скандальные слухи

Академик РАН, профессор Армаис Камалов, руководитель Университетской клиники МГУ, под присмотром которого провел свои последние дни Армен Борисович Джигарханян, развеял слухи о якобы "плачевном состоянии" актера в то время. По словам Камалова, такие сплетни могут распускать только те, кто не видели артиста перед смертью.

В ряде СМИ прошли сведения, что близкие Армена Джигарханяна якобы не могли обеспечить любимому актеру должного домашнего ухода, поэтому он "умирал в муках", испытывая страшные боли, напоминает KP.RU. В частности, на такой версии настаивал анонимный инсайдер из медучреждения, рассказав, в каком удручающем и запущенном состоянии к ним в клинику поступил из своего дома Джигарханян.

По словам источника, Народный артист СССР "похудел, у него были сильные пролежни, выглядел он неухоженным" - врачи даже не могли снять с артиста майку, так как она прилипла к телу. Причем нюанс с пролежнями подтвердил и пасынок Джигарханяна.

Армаис Камалов, академик с мировым именем, к которому журналисты обратились за разъяснениями, акцентировал, что Армен Борисович действительно лечился в их клинике неоднократно, ложился на плановые госпитализации и несколько лет назад был прооперирован. Но вот скандальные сведения о прискорбном состоянии Джигарханяна в его последние дни - "полная чушь". Ведь Армен Борисович всегда был окружен вниманием и врачей, и друзей

При этом, конечно, у артиста был "набор болезней, которые с возрастом прогрессировали", ведь человеческие ресурсы не безграничны - и у Джигарханяна они, к сожалению, были исчерпаны. Также не исключено, что сиделка и бывшая жена, в последнее время присматривавшая за актером, не имели возможности обеспечивать идеальный уход, так как обе - женщины пожилые. Но стоит подчеркнуть, что, в любом случае, друзья Армена Борисовича "обеспечивали ему быт" и очень поддерживали - во многом именно благодаря им "Армен Борисович прожил последние годы". Когда вполне мог бы умереть от инфаркта или инсульта еще раньше - после крайне неприятного скандала из-за развода с молодой супругой. Также не было недостатка в необходимых медикаментах.

"Обидно, что вокруг блестящего актера раздуваются ненужные сплетни и склоки. Джигарханян - великий актер, пускай таким и останется в нашей памяти", - заключил профессор.