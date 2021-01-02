Премьер Японии подтвердил намерение провести Олимпиаду в 2021 году

В своем первом новогоднем послании 72-летний премьер-министр Японии Есихидэ Суга вновь подтвердил намерение провести летние Олимпийские игры, пообещав согражданам и миру их безопасность.

Как сообщает портал insidethegames.biz, "кабинет министров твердо намерен защитить жителей и продолжает со всей возможной энергией помешать распространению инфекций".

Все это происходит на фоне того, что даже ярая сторонница проведения Игр, мэр Токио Юрико Койке, назвала "взрывом" инфекционные заболевания в японской столице. В первый день Нового года тест на коронавирус у 783 ее жителей оказался положительным, а всего по стране стало на 3228 инфицированных больше. Опасения лишь усилились с появлением в Великобритании еще более грозного штамма вируса - в Японию проник и он.

В связи с этим в стране уже ввели строгие ограничительные меры на въезд в нее, а ранее объявленные привилегии для спортсменов временно отменили.

Власти Токио, по данным телекомпании NHK, могут обратиться к правительству страны с предложением о введении чрезвычайного положения, что поможет ограничить распространение вируса. Остается ждать, как отнесется к этому правительство.

Сможет ли состояться Олимпиады в таких условиях? Пока организаторы летних Игр и МОК утверждают: Олимпиада откроется 23 июля точно по расписанию, а 24 августа придет и черед Паралимпиады.