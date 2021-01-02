Путин выразил соболезнования в связи со смертью актера Коренева

Президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким народного артиста России Владимира Коренева, который скончался в субботу.

"Примите глубокие соболезнования, искренние слова поддержки и сочувствия в связи с кончиной Владимира Борисовича Коренева", - говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.

Путин отметил, что Коренев был человеком яркого, многогранного дарования, выдающимся представителем отечественной школы драматического искусства.

"Его талантливые, запоминающиеся работы в кино и на театральной сцене навсегда останутся в истории российской культуры, сохранятся в сердцах зрителей разных поколений", - заметил президент.