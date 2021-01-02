Афиша "РГ": Что предлагают концертные залы Москвы и Петербурга на праздники

В дни Нового года театры и концертные залы Москвы и Санкт-Петербурга традиционно предлагают разнообразную афишу, открывающую любителям музыки светлый мир праздника. По распоряжению правительства вся театральная жизнь в городе на Неве приостановлена до десятого января, поэтому послушать музыку живьем можно будет только в столице. Легендарный "Щелкунчик", исполненные рождественского духа оперы-сказки, концерты с необычно составленными программами, зрелищное цирковое шоу в сопровождении симфонического оркестра - все это ждёт московских меломанов в новогоднее время.

Балет "Щелкунчик" на Исторической сцене Большого театра. Фото: Евгений Биятов/ РИА Новости

Большой театр

Аура праздника будет царить на всех трех площадках Большого театра. На Исторической сцене - "Щелкунчик" Юрия Григоровича, спектакль-легенда, подаривший не одному поколению меломанов неповторимую атмосферу сказки и волшебства: он будет показан в последний день уходящего года и сохранится в афише до 6 января. Между тем на Новой сцене - трогательная детская опера Сергея Баневича "Кай и Герда" по мотивам знаменитой сказки Андерсена и лубочно-леденцовая "Сказка о Царе Салтане" Николая Римского-Корсакова, а на сцене Покровского - "Черевички" Петра Чайковского, новогодняя феерия с гоголевским колоритом, и "Ростовское действо", восстановленная рождественская мистерия XVII века.

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Театр Станиславского и Немировича-Данченко

Как и Большой театр, МАМТ завершит этот год "Щелкунчиком": в этом театре балет Чайковского-Петипа идет в классической хореографии Василия Вайновена и сценографии Владимира Арефьева, полной таинственно-магических эффектов и изысканной игры света. А в январской афише - подлинно зимний балет "Снегурочка" на музыку Чайковского в версии Владимира Бурмейстера, а также "Зимний вечер в Шамони" - ироничное поппури из искрящихся, словно брызги шампанского, хитов Оффенбаха, Легара, Кальмана, Лекока, Иоганна Штрауса и других композиторов.

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Геликон-Опера

Праздничная афиша Геликон-Оперы в этом году ограничивается двумя показами "Летучей мыши" - оперетты Иоганна Штрауса о жизни венских аристократов, которую по традиции ставят перед Новым годом ведущие оперные дома мира. Штраусовский шедевр предстанет в режиссерском прочтении худрука театра Дмитрия Бертмана.

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Новая опера имени Колобова

На сцене Новой оперы музыка Чайковского не умолкнет до самого конца праздников: каждый день до десятого января здесь можно будет увидеть "Щелкунчика" в исполнении артистов Имперского Русского Балета и в сценическом оформлении Андрея Злобина, вовлекающим зрителя в калейдоскопический вихрь ярких огней и красок.

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Московская филармония

Московская филармония провожает этот непростой год вместе с Юрием Башметом и его ансамблем "Солисты Москвы": 31 января в Зале Чайковского пройдут два их концерта с участием известных певцов, инструменталистов и актеров - точная афиша пока остается неизвестной. А уже в первые дни нового года артисты труппы "Антикварный цирк" покажут свое видение детской сказки о Ежике и Медвежонке - уникальное свето-цирковое шоу в сопровождении оркестра Московской филармонии. Хулиганская пантомима в нем не мешает академическому звучанию музыки, а впечатляющая световая партитура сочетается с высочайшего уровня акробатикой.

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Концертный зал "Зарядье"

Цунами позитивной энергетики, голос безграничных технических возможностей и незабываемые, самобытные интерпретации - именно так кратко охарактеризовать творчество джазовой певицы Теоны Контридзе, которая выступит в новогодний вечер перед публикой "Зарядья" с сольным концертом. А в первые январские дни в афише - новогодняя программа в барочно-джазовом стиле, музыкальный спектакль для детей "Сказки Андерсена. Волшебство в Зарядье", а также балет "Щелкунчик" с анимацией из песка, который в танце рук аниматора превращается в магические картины.

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Московский международный Дом Музыки

Предновогодний ажиотаж в Доме Музыке пройдет под знаком модного стиля кроссовер: в Театральном зале в последний вечер уходящего года выступит ансамбль "Эрмитаж", который по традиции перед Новым годом дарит зрителям Дома Музыки экстравагантные программы, покоряя остроумным прочтением классики и "дерзким" совмещением разных музыкальных стилей. Между тем в Светлановском зале состоится гала-концерт с участием солистов ведущих музыкальных театров Москвы: под изысканную игру света на фоне величественного органа будут звучать шедевры Моцарта и Верди, Баха и Чайковского, Бернстайна и Ллойда Уэббера.

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Справка "РГ"

1 января телеканал "Культура" показал в прямом эфире новогодний концерт Венского Филармонического оркестра под управлением Риккардо Мути: великий маэстро представил яркую программу из вальсов, полек, галопов, музыкальных шуток и фрагментов из оперетт.