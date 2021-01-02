В Ярославской области четыре человека погибли в ДТП

Три автомобиля столкнулись на 152 километре трассы М8 "Холмогоры" в Ярославской области. В результате ДТП четыре человека погибли, двое пострадали.

Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу регионального управления МВД.

По предварительным данным, авария произошла 2 января в 10.35. Водитель BMW выехал на встречную полосу, где столкнулся с Lada Vesta и Mercedes. Погибли водители BMW и Lada, а также два пассажира отечественной легковушки. Госпитализирована 26-летняя пассажирка BMW.

Обстоятельства аварии устанавливаются.