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02.01.2021 16:05
Рубрика: Происшествия

В Ярославской области четыре человека погибли в ДТП

Текст: Татьяна Ткачёва

Три автомобиля столкнулись на 152 километре трассы М8 "Холмогоры" в Ярославской области. В результате ДТП четыре человека погибли, двое пострадали.

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Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу регионального управления МВД.

По предварительным данным, авария произошла 2 января в 10.35. Водитель BMW выехал на встречную полосу, где столкнулся с Lada Vesta и Mercedes. Погибли водители BMW и Lada, а также два пассажира отечественной легковушки. Госпитализирована 26-летняя пассажирка BMW.

Обстоятельства аварии устанавливаются.

В регионах Происшествия ЧП ДТП Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Ярославская область

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