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02.01.2021 12:11
Рубрика: Дороги

Парковки Москвы в 2021 году сделают бесплатными на 72 дня

Текст: Ирина Огилько

В наступившем году в столице бесплатными парковки будут 72 дня. Об этом пишет пресс-служба столичного департамента транспорта в Telergam-канале.
Как изменится жизнь автомобилистов в 2021 году

Как сообщает дептранс, припарковать машину бесплатно на столичных улицах можно будет в течение 22-х праздничных дней. Платными в эти дни останутся только парковочные места с шлагбаумами.

- По воскресеньям на тех улицах, где нет дневного тарифа в размере 380 рублей в час, также можно оставлять машины бесплатно, - сообщает заммэра Москвы в столицы Максима Ликсутова.

Так среди праздничных дней - нынешние новогодние каникулы, 22-23 февраля, 8 марта, 1, 3, 9, 10 мая и другие.