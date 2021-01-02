Парковки Москвы в 2021 году сделают бесплатными на 72 дня

В наступившем году в столице бесплатными парковки будут 72 дня. Об этом пишет пресс-служба столичного департамента транспорта в Telergam-канале.

Как сообщает дептранс, припарковать машину бесплатно на столичных улицах можно будет в течение 22-х праздничных дней. Платными в эти дни останутся только парковочные места с шлагбаумами.

- По воскресеньям на тех улицах, где нет дневного тарифа в размере 380 рублей в час, также можно оставлять машины бесплатно, - сообщает заммэра Москвы в столицы Максима Ликсутова.

Так среди праздничных дней - нынешние новогодние каникулы, 22-23 февраля, 8 марта, 1, 3, 9, 10 мая и другие.