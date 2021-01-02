Путин подписал указ о праздновании 100-летия Московской филармонии

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о проведении в 2021-2022 годах мероприятий по празднованию 100-летия Московской государственной академической филармонии.

Московская филармония отметит юбилей в 2022 году.

Правительству РФ поручено в трехмесячный срок образовать оргкомитет по подготовке и проведению празднования и утвердить его состав, а также обеспечить разработку и утверждение плана основных мероприятий.

Министерству цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ поручено оказывать содействие в освещении этих событий в государственных СМИ.

Кроме того, органам государственной власти субъектов РФ рекомендовано принять участие в подготовке и проведении празднования юбилея Московской филармонии.