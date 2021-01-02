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02.01.2021 11:26
Рубрика: Власть

В этом году в танковую армию ЗВО поставят 200 современных машин

Текст: Юрий Гаврилов

Парки бронетехники гвардейской танковой армии Западного военного округа, дислоцированной в Московской, Нижегородской, Смоленской, Ивановской и Ярославской областях, в этом году пополнятся новыми боевыми и специальными машинами различного назначения. Об этом сообщил командующий объединением генерал-лейтенант Сергей Кисель.

Фото: Министерство обороны РФ/ РИА Новости
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По его словам, в 2021 году дивизии и полки этой армии в рамках гособоронзаказа получат более 200 единиц новой и усовершенствованной техники. Туда, в частности, планируют поставить глубоко модернизированные танки Т-80БВМ, новейшие Т-90М "Прорыв", боевые машины пехоты БМП-3, боевые машины поддержки танков "Терминатор", бронетранспортеры БТР-82А, разведывательно-химические машины РХМ-6-01, дымовые машины ТДА-3, подвижные инженерные ремонтные комплексы ПИРК, инженерный танковый минный трал сплошной ТМТ-С и авторазливочные станции АРС-14КМ.

"Вместе с новыми образцами техники сразу же поступают соответствующие тренажеры, что ускоряет процесс обучения специалистов", - уточнил командующий.

Надо сказать, что гвардейская танковая армия ЗВО - одна из наиболее боеспособных в Вооруженных силах России. По сообщению пресс-службы округа, в ее арсеналах сейчас имеется немало современного оружия. Это, в частности, модернизированные танки Т-72Б3, Т-90 и Т-80БВМ, боевые машины пехоты БМП-3 и БМП-2, бронетранспортеры БТР-80 и БТР-82А, а также оперативно-тактические ракетные комплексы "Искандер-М", зенитно - ракетные "Тор-М2" и переносные ЗРК "Верба".

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