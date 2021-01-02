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02.01.2021 18:22
Рубрика: Экономика

В московском метро пассажир упал на рельсы

Текст: Ирина Огилько

Движение поездов на Люблинско-Дмитровской линии московского метро в субботу прервали на 20 минут из-за нетрезвого пассажира. Он упал на пути, но выжил. Об этом сообщает ТАСС с ссылкой на источник в службе безопасности метрополитена.

Упавшая в московском метро под поезд пассажирка погибла

По данным источника, инцидент произошел около 16.40 на станции "Бутырская". Пассажир, находящийся в состоянии алкогольного опьянения, упал на путь. Сотрудники метрополитена оперативно сняли напряжение и остановили движение поездов. Пассажира благополучно извлекли с путей, его жизни и здоровью ничего не угрожаетю В настоящее время движение поездов восстановлено.

В праздничные дни усилены меры безопасности на наземном транспорте, в метро, МЦК, МЦД и на автовокзалах - в вестибюлях и на станциях работают 20% больше дежурных, полицейских и кинологов с собаками.

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