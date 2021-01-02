В Нижегородской области завели дело на сбившего детей водителя

В Нижегородской области возбуждено уголовное дело по факту аварии, в которой пострадали четверо детей. Об этом сообщили СУ СК по региону.

Напомним, ДТП произошло в новогоднюю ночь на 15 километре трассы Нижний Новгород - Саратов. Четверо мальчиков 12-15 лет, которых сбил водитель Kia Rio, оказались в больнице с травмами различной степени тяжести. Один из них до сих пор находится в реанимации.

По версии следствия, водитель находился в нетрезвом состоянии и нарушил правила дорожного движения. По части 2 статьи 264 УК РФ ему грозит лишение свободы сроком до семи лет.