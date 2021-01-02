Пожары в Сочи и Геленджике начались из-за фейерверков

Лесные пожары в районе Сочи, а также возгорания в Краснодаре и Геленджике произошли из-за новогодних запусков фейерверков. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.

"С первых дней Нового года пожарные борются с огнем. Во время запуска фейерверков загорелась лесная подстилка в лесах рядом с Хостинским районом Сочи. По той же причине возгорания произошли в Краснодаре и Геленджике", - написал глава региона.

Что касается пожара в Хостинском районе, возгорание продолжают тушить, однако населенным пунктам ничего не угрожает, добавил губернатор.

Как ранее писала "РГ", на границе Сочинского и Туапсинского лесничеств уже второй день полыхает природный пожар. К утру 2 января охваченная огнем площадь в национальном парке достигла 5,5 гектара. По данным пресс-службы МЧС России по региону, сейчас можно говорить о двух возгораниях - на территории Туапсинского района в и пригороде Сочи. К полудню площадь активного горения под Туапсе составила 400 квадратных метров, в Сочи - 600 квадратных метров.

"В ликвидации пожаров задействованы порядка 200 человек и 30 единиц техники, - уточнили в пресс-службе краевого МЧС. - На месте организован штаб пожаротушения".