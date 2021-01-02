РФПИ готов начать на Украине клинические испытания совместной вакцины "Спутник-V" и AstraZeneca

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) готов начать клинические исследования вакцин AstraZeneca и "Спутник V" на Украине. Об этом глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил 2 января в интервью на телеканале "Россия 1".

"Готовы полностью передать наши технологии для производства на территории Украины, готовы начать клинические испытания совместной вакцины AstraZeneca и "Спутник V", - сказал Дмитриев.

При этом, по его словам, Россия готова полностью передать Украине технологии для производства "Спутник V".

Ранее 2 января председатель политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа - за жизнь" Виктор Медведчук заявил, что харьковская фармкомпания "Биолек" направила заявление о регистрации "Спутник V" в органы здравоохранения Украины. По его словам, разработчик российской вакцины, Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи, согласился передать украинской стороне технологии и клеточную линию для производства вакцины. Это позволит организовать на Украине производство российской вакцины в течение полугода.