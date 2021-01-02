Трамп одобрил митинг в день утверждения итогов выборов

Проигравший выборы, но пока еще действующий президент США Дональд Трамп поддержал идею протестного митинга своих сторонников, которые собрались выйти на акцию 6 января - именно в этот день конгресс должен официально утвердить результаты голосования выборщиков от штатов, определившего смену власти в Белом доме на ближайшие четыре года.

Ранее организаторы митинга объявили в соцсетях от имени "американского народа", что собираются "остановить демократов" и сорвать их планы по аннулированию голосов республиканцев. Сам Трамп без лишних комментариев перепостил их анонс на своей страничке в Twitter. Ранее он оставил там интригующее сообщение: "Шестое января, увидимся в Вашингтоне".

Напомним, бывший вице-президент США из команды Обамы, кандидат от Демпартии Джо Байден набрал 306 голосов выборщиков, в то время как в копилке у Трампа - 232 голоса. Однако республиканец до сих пор не признал победу "сонного Джо", чья инаугурация должна состояться уже 20 января.